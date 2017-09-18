СМИ обнародовали снимок и имя второго подозреваемого в организации теракта в Лондоне

Британские СМИ опубликовали снимок одного из подозреваемых в организации взрыва в лондонском метрополитене – 21-летнего мужчины, идентифицированного как Яя Фаррух. Он оказался беженцем из Сирии, сообщает ЕвроПравда со ссылкой на Independent.

Читайте такжеВзрыв в метро Лондона: полиция задержала 18-летнего подозреваемогоФарруха и еще одного 18-летнего беженца из Ирака, имени которого пока не разглашают, в настоящее время допрашивает полиция. Со страницы Фарруха в соцсети стало известно, что он выходец из столицы Сирии Дамаска.

Оба подозреваемых – воспитанники известных в Британии приемных родителей - Пенелопы и Ричарда Джонсов. За свою жизнь они помогли сотням сирот и были награждены орденом Британской империи.

Их дом в графстве Суррей продолжает оставаться в окружении полиции. В субботу в нем прошли обыски.

Обоих беженцев подозревают в причастности к пятничному теракту на станции лондонского метро Parsons Green. В результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадали 29 человек.

Первым полиция задержала 18-летнего подозреваемого в приморском городе Дувр. Там он, вероятно, хотел купить билет до французского Кале.