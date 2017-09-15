В сети появилось видео с места теракта в лондонском метро

14:51, 15 сентября 2017
Мир
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В результате происшествия пострадали по меньшей мере 18 человек.

Место взрыва / REUTERS

В сети появилось видео с места происшествия в лондонском метро. На записи видно, как взрывное устройство догорает внутри вагона.

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Люди без спешки проходят мимо вагона и через окно заглядывают внутрь, показывая на догорающий предмет. Судя по видео, взрыв не привел к серьезным разрушениям внутри вагона.

Как сообщал УНИАН, в пятницу утром в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв. Известно о 18 пострадавших. Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт.

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Новость в сюжете: Взрыв в лондонском метро
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