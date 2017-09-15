ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в метро Лондона

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в вагоне метро в Лондоне 15 сентября.

Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group со ссылкой на подконтрольное террористам информагентство Amaq, передает Медуза.

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В сообщении сказано, что взрыв устроило некое «отделение» организации. Руководитель SITE Рита Кац отмечает, что обычно ИГ в таких сообщениях называет исполнителей «солдатами»; по ее мнению, употребление слова «отделение» может указывать на координацию при организации теракта.

Напомним, в пятницу утром, 15 сентября, в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек. Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт. По последним данным, ранения получили 29 человек.