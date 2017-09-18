Катар закупит у Великобритании истребители

Минобороны Катара закупит у Великобритании 24 истребителя Typhoon, сообщает Анадолу.

Читайте такжеНебо стран Балтии будут охранять испанские истребителиГлава минобороны Катара Халид бин Мухаммед аль-Атийе обсудил условия закупки со своим британским коллегой Майклом Фэллоном в Дохе.

В ходе встречи стороны обсудили региональные события и двустороннее военное сотрудничество, в том числе борьбу с терроризмом.

Кроме того, было подписано соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает приобретение у Великобритании 24 истребителей Typhoon.

В настоящее время сумма сделки не сообщается.