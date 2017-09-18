Катар закупит у Великобритании истребители
14:13, 18 сентября 2017Мир
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Доха и Лондон подписали соглашение о военном сотрудничестве.
В настоящее время сумма сделки не сообщается \ web-tourism.ru
Минобороны Катара закупит у Великобритании 24 истребителя Typhoon, сообщает Анадолу.
Читайте такжеНебо стран Балтии будут охранять испанские истребителиГлава минобороны Катара Халид бин Мухаммед аль-Атийе обсудил условия закупки со своим британским коллегой Майклом Фэллоном в Дохе.
В ходе встречи стороны обсудили региональные события и двустороннее военное сотрудничество, в том числе борьбу с терроризмом.
Кроме того, было подписано соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает приобретение у Великобритании 24 истребителей Typhoon.
В настоящее время сумма сделки не сообщается.
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