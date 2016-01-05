Истребители НАТО в 2015 году сопроводили над Балтийским морем более 160 самолетов РФ

11:23, 05 января 2016
Мир
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Несущие дежурство в воздушном пространстве стран Балтии истребители воздушной полиции НАТО в прошлом году еще чаще, чем в 2014-м, сопровождали полеты российских самолетов.

фото: flickr.com/ronmacphotos

Самолеты НАТО в 2014 году взлетали для опознания 140 летевших над Балтийским морем самолетов РФ, а в 2015-ом - более 160 самолетов, передает Delfi со ссылкой на минобороны Литвы.

Как сообщает министерство, российские самолеты ни в прошлом, ни в позапрошлом году воздушное пространство Литвы не нарушали.

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Отмечается, что число пролетающих над Балтийским морем российских военных самолетов стало угрожающе нарастать после обострения в 2014 году отношений между Москвой и Западом вследствие аннексии Россией Крыма и поддержки ею боевиков на Донбассе.

Напомним, 4 января 2016 года на авиационной базе ВВС Литвы в Шяуляй совершили посадку истребители испанских ВВС Eurofighter Typhoon, которые будут участвовать в миссии воздушной полиции НАТО.

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