Истребители НАТО в 2015 году сопроводили над Балтийским морем более 160 самолетов РФ
Несущие дежурство в воздушном пространстве стран Балтии истребители воздушной полиции НАТО в прошлом году еще чаще, чем в 2014-м, сопровождали полеты российских самолетов.
Самолеты НАТО в 2014 году взлетали для опознания 140 летевших над Балтийским морем самолетов РФ, а в 2015-ом - более 160 самолетов, передает Delfi со ссылкой на минобороны Литвы.
Как сообщает министерство, российские самолеты ни в прошлом, ни в позапрошлом году воздушное пространство Литвы не нарушали.
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Отмечается, что число пролетающих над Балтийским морем российских военных самолетов стало угрожающе нарастать после обострения в 2014 году отношений между Москвой и Западом вследствие аннексии Россией Крыма и поддержки ею боевиков на Донбассе.
Напомним, 4 января 2016 года на авиационной базе ВВС Литвы в Шяуляй совершили посадку истребители испанских ВВС Eurofighter Typhoon, которые будут участвовать в миссии воздушной полиции НАТО.