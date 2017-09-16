В Белом доме напомнили о "военном варианте" решения проблемы КНДР

После последнего запуска ракеты Северной Кореей в пятницу, советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Соединенные Штаты быстро теряют терпение из-за ракетной и ядерной программы КНДР.

Как сообщает Reuters, Макмастер сказал об этом журналистам, реагируя на очередные испытания ракет Пхеньяном, несмотря на международное давление.

"Для тех, кто комментировал отсутствие военного варианта, существует военный вариант", - сказал он, добавив, что это не самый лучший выбор администрации Трампа.

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Также в пятницу Совет Безопасности ООН осудил "очень провокационный" запуск ракеты Северной Кореей. Она уже ужесточила санкции против КНДР в ответ на испытание ядерной бомбы 3 сентября, наложив запрет на экспорт текстиля в Северную Корею и ограничив импорт сырой нефти.

Посол США в ООН Никки Хейли повторила сильную риторику Макмастера, впрочем, отметив, что приоритетное решение Вашингтоном кризиса – это дипломатия и санкции.