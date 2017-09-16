Парламент Курдистана утвердил проведение референдума о независимости

Депутаты Парламента иракского Курдистана утвердили проведение референдума о независимости автономного региона Ирака 25 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканал Rudaw, передает РБК.

Проведение референдума о независимости одобрили 65 из 68 членов парламента Курдистана. В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что страна может ввести санкции против Курдистана если референдум о его независимости все же состоится.

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«Мы не хотим налагать санкции. Но если референдум будет проведен, то Турция может предпринять ответные меры» — заявил Йылдырым. Он не уточнил, о каких именно санкциях идет речь. Йылдырым также призвал президента Иракского Курдистана отменить проведение референдума о независимости «пока еще есть время».

Ранее, 14 сентября, парламент Ирака отправил в отставку губернатора провинции Киркук Наджмалдина Карима. Официальная причина отставки губернатора не указывалась. По информации Rudaw, Карим был отправлен в отставку из-за поддержки проведения референдума о независимости Иракского Курдистана.