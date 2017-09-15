Взрыв в лондонском метро: посольство выясняет информацию о возможном наличии украинцев среди пострадавших

Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии выясняет информацию о возможном наличии украинцев среди пострадавших во время взрыва в метро в Лондоне. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Важно! Полиция Лондона работает на месте взрыва (станции метро) Parsons Green. Посольство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших», - говорится в сообщении.

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По данным британского издания The Telegraph, несколько человек получили ожоги в результате взрыва в задней части поезда на станции метро Parsons Green на западе Лондона. Взрыв произошел в белой емкости, похожей на ведро. Еще несколько человек пострадали в результате панического бегства пассажиров.

Аварийные службы прибыли на станцию после инцидента, который произошел сегодня около 8:20 по местному времени. Также на место происшествия прибыли вооруженные полицейские, которые настоятельно призвали людей избегать посещения района, где произошел взрыв.

Как сообщал УНИАН ранее, на Лондонской железнодорожной станции "Парсонс-Грин" произошел взрыв, на платформе началась паника.

Журналист на месте событий рассказал, что взорвался белый контейнер, оставленный в задней части поезда. Несколько человек получили сильные ожоги лица. Еще одна женщина - травму ног. Задняя часть поезда заполнилась дымом, люди были эвакуированы на платформу "Парсонс-Грин".