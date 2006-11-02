Россия отказывается от лидерства по поставкам вооружения

Россия не является лидером по поставкам вооружения в развивающиеся страны. Об этом заявил заместитель председателя федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Александр ДЕНИСОВ, сообщает РИА «Новости».

Он опроверг опубликованный недавно доклад Конгресса США о том, что Россия заняла первое место в мире по продажам оружия в развивающиеся страны за 2005 год. "Я не знаю, какой методикой подсчетов пользуются США, потому что есть и другие источники, которые дают несколько другую картину. Я не знаю, почему США хотят отдать первое место России, но, по всем авторитетным источникам, США уверенно лидируют, серьезно опережая и Россию, и Францию, и других экспортеров оружия", - заявил А.ДЕНИСОВ.

Согласно докладу, США в 2005 году заняли третье место по поставкам оружия в развивающиеся страны, выручив 6,2 миллиарда долларов. На втором месте оказалась Франция, получившая за свое вооружение 6,3 миллиарда долларов. Россия вышла в лидеры, продав развивающимся странам оружия более чем на 7 миллиардов долларов.

А.ДЕНИСОВ полагает, что подобное искажение картины выгодно некоторым американским политикам, поддерживающим антироссийские настроения. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия будет стремиться к тому, чтобы выйти на первое место по объему продаж оружия.