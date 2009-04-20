Татарский требуют сделать вторым государственным языком России

Татарские общественные организации начали сбор подписей в поддержку предоставления татарскому языку статуса второго государственного языка РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всемирного конгресса татар, в рамках акции «Мин татарча сойлэшэм!» («Я говорю по-татарски!»), которая проходит в Татарстане, лидеры татарской молодежи планирует выступить с законодательной инициативой предания татарскому языку второго государственного в России.

По словам председателя бюро Всемирного форума татарской молодежи Руслан АЙСИН, сейчас идет сбор подписей по всей России под обращением, предлагающим официально признать татарский язык вторым государственным языком в России.

Он отметил, что рамках акции «Мин татарча сойлэшэм!», решено принять программу под названием «Татарский язык – язык мира и матери». Данная программа нацелена на то, чтобы повысить статус татарского языка на федеральном уровне.

Идею предания татарскому языку статуса второго федерального языка в России инициаторы обосновывают тем, что татары это вторая по численности нация в России, один из государствообразующих народов России. Кроме того, особенно важна его роль в тюркском мире. В частности, известно, что в России работают большое число граждан тюркских государств, культурная адаптация которых вызывает сложности у российских властей. В сообщении поясняется, что татарский и тюркские языки среднеазиатских народов являются совершенно взаимно понимаемыми. Уже сейчас татарский язык в Татарстане часто используется в общении с приезжающими в регион на работу узбеками, туркменами и другими тюркскими народами.

«Особый статус татарского языка в тюрко-мусульманском сообществе России, его интегрирующая роль может оказаться очень полезной для эффективной внутренней и внешней политики России. В связи с этим предание татарскому языку статуса государственного России выглядит совершенно своевременным и правильным решением», - подчеркивается в сообщении.

В Татарстане, где доля татарского населения превышает 50%, татарский язык уже сейчас имеет особый статус.

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года примерно 4% россиян являются татарами.

Согласно договору, заключенному между федеральными властями России и властями республики в 2007 году, к паспортам жителей региона прилагается вкладыш на татарском языке. Знание этого языка обязательно для кандидатов в президенты Татарстана.