Ираку срочно необходимо оружие

Ирак испытывает "неотложную необходимость" в приобретении оружия, чтобы не допустить ухудшения ситуации в области безопасности, ожидаемого после ухода американских войск, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирака Хошияр Зибари.

"Террористические организации типа "Аль-Каиды" постараются воспользоваться приближением июня месяца - даты ухода американских войск из городов, а затем и полного их вывода (из Ирака)", - сказал он в интервью иракскому телеканалу "Аль-Фейха".

Чтобы этого не произошло, сказал глава МИД Ирака, необходимо принять превентивные меры и укрепить боеспособность армии.

Американские войска должны быть выведены из городов Ирака до конца июня 2009 года. Предполагается, что окончательно боевые бригады армии США уйдут из этой страны до 31 августа 2010 года. После этого, хотя в Ираке и останутся 35-50 тысяч американских солдат, ответственность за поддержание безопасности практически целиком ляжет на плечи иракской армии и полиции

"Армия и ее вооружение должны отвечать требованиям складывающейся ситуации", - завил Зибари.

При этом, отметил министр, не исключено, что, учитывая падение цен на нефть, доходы от которой составляют основную часть поступлений в государственную казну, Ираку придется отказаться от приобретения американского оружия и искать "более дешевые источники", где его можно купить в более короткие сроки.

Ранее сообщалось, что, стремясь повысить боеготовность своих вооруженных сил и полиции в связи с предстоящим выводом американских войск, Ирак заключил соглашения о закупках вооружений с рядом стран, включая Россию, Францию, Сербию, Южную Корею, Италию и Бразилию.

Тема поставок российского оружия в Ирак обсуждалась в ходе состоявшегося на прошлой недели визита премьер-министра Нури аль-Малики в Москву, напоминает РИА "Новости".