Пирата, уцелевшего под огнем снайперов, повезут судить в США

Сомалийский пират, который попал в плен ВМС США после операции по освобождению капитана американского судна, предстанет перед судом в Нью-Йорке, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в Белом доме.

19-летний Абдулвали Муси (Abdulwali Muse) вместе с тремя сообщниками удерживал на спасательной шлюпке в качестве заложника капитана американского контейнеровоза Maersk Alabama Ричарда Филлипса. В ходе операции 12 апреля снайперы морского спецназа застрелили трех пиратов, а Абдулвали попал в плен и оказался на борту эсминца Bainbridge.

Сначала в правительстве США рассматривали возможность передачи подозреваемого властям Кении, правоохранительная система которой имеет полномочия судить лиц, замешанных в морском пиратстве. Однако затем выбор был сделан в пользу Нью-Йорка, поскольку там находятся отделение ФБР, имеющее опыт расследования преступлений против граждан США в Африке. В частности, его сотрудники занимались делами по взрывам, устроенных "Аль-Каидой" в 1998 году в американских посольствах в Кении и Танзании.

Когда именно молодой человек будет доставлен в Нью-Йорк, неизвестно. По данным источника, власти США тщательно проверяют возраст подозреваемого, поскольку для привлечения к федеральному суду несовершеннолетнего требуются дополнительные юридические основания.

РИА “Новости”