Ураган "Ирма" может оставить без света более 3 миллионов жителей Флориды

При прохождении урагана «Ирма» по территории американского штата Флорида без электроэнергии могут остаться одновременно 3,4 млн жителей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на компанию Florida Power and Light, которая обеспечивает энергосистемы в штате.

По словам представителя компании, существует вероятность, что штату придется столкнуться с самым масштабным отключением электричества.

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«Мы полагаем, что это может стать [для нас] самым сложным восстановление [подачи электроэнергии] за всю историю США», — сообщили в компании.

Население американского штата составляет около 20 млн человек.

Ранее губернатор Флориды призвал жителей немедленно эвакуироваться из-за урагана.