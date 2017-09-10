В Мьянме повстанцы-рохинджа объявили о перемирии

Повстанцы-рохинджа, ведущие борьбу с правительственными войсками Мьянмы, объявили об одностороннем прекращении огня сроком на один месяц. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщает DW со ссылкой на заявление "Армии спасения рохинджа Аракана" (ARSA).

Перемирие вступит в силу с 10 сентября. Оно должно обеспечить возможность для предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению, "вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности", говорится в сообщении. ARSA призвала армию Мьянмы последовать их примеру. Власти считают ARSA террористической организацией и заявляют о проведении операции по зачистке страны от боевиков.

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Ранее в тот же день правительство Мьянмы разрешило Международному Красному Кресту оказать помощь жителям кризисного региона на севере штата Ракхайн (Аракан). Между тем, по данным ООН, только за последние две недели в соседний Бангладеш бежали 290 тысяч представителей народности рохинджа. Два лагеря для беженцев в расположенном близ границы с Мьянмой городе Кокс-Базар переполнены, большинство прибывших страдают от голода и жажды.

Ситуация на севере Ракхайна обострилась после того, как в ночь на 25 августа полторы сотни повстанцев-рохинджа напали на десятки полицейских постов и армейскую базу. По свидетельствам очевидцев, военные Мьянмы нападали на мирных жителей, сжигали их дома и выгоняли людей из Ракхайна. Армия утверждает, что действовала в ответ на нападения боевиков.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), за 10 дней с 25 августа, когда начались столкновения в этом штате, погибли около 400 человек.