Меркель: ЕС отменит санкции против РФ, когда на востоке Украины будет мир

Санкции Евросоюза в отношении России будут отменены, но только при условии достижения мира на Донбассе. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

Она отметила, что серьезные нарушения Россией международного права сделали экономические обграничения против нее со стороны Европы необходимыми.

По ее словам, она сейчас тратит большое количество времени на достижение взвешенных и хороших отношений с Кремлем, а также вместе с Францией пытается добиться "мирных условий" для ситуации в зоне АТО.

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"Как только мы это получим, мы также отменим санкции", - подчеркнула Меркель.

Она добавила, что аннексия Россией Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе "шли против принципов, которые мы установили после Второй мировой войны".