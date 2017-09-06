Сирийские войска 27 раз осуществляли химические атаки - ООН

Комиссия Организации Объединенных Наций по расследованию событий в Сирии объявила, что имеет доказательства причастности сирийских правительственных войск к химической атаке, которая произошла в апреле этого года в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, передает Deutsche Welle.

По данным комиссии, обнародованным в среду, 6 сентября, она собрала "значительный объем информации", который демонстрирует, что за газовой атакой, унесшей жизни 83 человек, стоит правительство Сирии.

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В целом же во время конфликта в Сирии химическое оружие было применено 33 раза, сообщили в ООН. При этом 27 раз к химическим атакам прибегали правительственные войска. Ответственных за еще шесть атак комиссия еще не определила.

Правительство Сирии неоднократно отрицало использование его войсками химического оружия.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с предполагаемым применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

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5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун составило 72 человека, сотни пострадали.

В ответ на эту атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.