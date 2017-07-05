Пилоты вертолета продемонстрировали свое мастерство и спасли жизни двух мужчин (видео)
19:48, 05 июля 2017Мир
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С берега помощи ждать было бесполезно, спасатели бы не добрались до людей из-за слишком сильного потока.
Спасение с воздуха / скриншот
Происшествие произошло на западе Грузии. Мужчины оказались прямо посреди реки, которая разлилась во время потопа.
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С берега помощи ждать было бесполезно, спасатели бы не добрались до людей из-за слишком сильного потока.
Экипажу вертолета пришлось продемонстрировать все свое мастерство, чтобы спустить многотонную машину рядом с пострадавшими.
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