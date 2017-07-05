Пилоты вертолета продемонстрировали свое мастерство и спасли жизни двух мужчин (видео)

Происшествие произошло на западе Грузии. Мужчины оказались прямо посреди реки, которая разлилась во время потопа.

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С берега помощи ждать было бесполезно, спасатели бы не добрались до людей из-за слишком сильного потока.

Экипажу вертолета пришлось продемонстрировать все свое мастерство, чтобы спустить многотонную машину рядом с пострадавшими.