Из Мьянмы сбежали больше 70 тысяч мусульман-рохинджа

09:05, 04 сентября 2017
Мир
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Силовики и рохинджа обвиняют друг друга в жестокости и насилии. По версии военных, за последние дни в столкновениях в Мьянме погибли почти 400 человек.

REUTERS

Из Мьянмы в Бангладеш сбежали около 73 тысячи представителей народности рохинджа, мусульман по вере, которые подвергаются насилию. Об этом сообщили в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Радио Свобода

К бегству людей подтолкнула вспышка насилия в штате Ракхайн на западе страны.  

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Силовики и представители рохинджа обвиняют друг друга в жестокости.  

По версии военных, за последние дни в столкновениях погибли почти 400 человек и большинство из них - рохинджа. 

Беженцы заявляют, что силовики и население других этнических групп нападали на гражданских мусульман, жгли их дома и выгоняли со штата.

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Теги: #Мьянма мусульмане беженцы