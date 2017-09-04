Из Мьянмы сбежали больше 70 тысяч мусульман-рохинджа

Из Мьянмы в Бангладеш сбежали около 73 тысячи представителей народности рохинджа, мусульман по вере, которые подвергаются насилию. Об этом сообщили в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Радио Свобода.

К бегству людей подтолкнула вспышка насилия в штате Ракхайн на западе страны.

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Силовики и представители рохинджа обвиняют друг друга в жестокости.

По версии военных, за последние дни в столкновениях погибли почти 400 человек и большинство из них - рохинджа.

Беженцы заявляют, что силовики и население других этнических групп нападали на гражданских мусульман, жгли их дома и выгоняли со штата.