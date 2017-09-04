Из Мьянмы сбежали больше 70 тысяч мусульман-рохинджа
09:05, 04 сентября 2017Мир
342
Силовики и рохинджа обвиняют друг друга в жестокости и насилии. По версии военных, за последние дни в столкновениях в Мьянме погибли почти 400 человек.
REUTERS
Из Мьянмы в Бангладеш сбежали около 73 тысячи представителей народности рохинджа, мусульман по вере, которые подвергаются насилию. Об этом сообщили в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Радио Свобода.
К бегству людей подтолкнула вспышка насилия в штате Ракхайн на западе страны.
Читайте такжеМусульмане вышли на поддержку народа рохинджа в Москве и Джакарте
Силовики и представители рохинджа обвиняют друг друга в жестокости.
По версии военных, за последние дни в столкновениях погибли почти 400 человек и большинство из них - рохинджа.
Беженцы заявляют, что силовики и население других этнических групп нападали на гражданских мусульман, жгли их дома и выгоняли со штата.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter