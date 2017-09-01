Ради карьеры сына и большого футбола Мадонна переезжает в Португалию, певица поселится в своем новом дворце

Мадонна собирается переехать в Португалию ради своего младшего сына Дэвида Банды. Мальчика приняли учиться в молодежную академию футбольного клуба «Бенфика», и почти вся семья собирается обосноваться в Лиссабоне, передает Mail On Sunday.

Просмотр в «Бенфику» 11-летний Дэвид прошел весной 2017 года, а летом провел неделю на сборах, где, по словам инсайдера, «поразил всех своим выдающимся талантом». До поступления в спортивную школу мальчик играл в футбол в США, за детскую команду Нью-Йорка Downtown UnitedSoccer Club, где также показывал хорошие результаты.

Читайте также"Нам пять лет!": Мадонна показала танец по случаю дня рождения удочеренных близняшек (видео)

В июне певица приобрела дом (а вернее, дворец) в португальской столице за более чем миллион долларов, что подтверждают и местные СМИ. Дети Мадонны – Дэвид, 11-летняя Мерси Джеймс и 4-летние Стелла и Эстер - будут учиться в престижном французском лицее (стоимость обучения в нем составляет 38,5 тысяч долларов в год).

Переезд из США состоится уже в сентябре, с началом нового учебного года. Старшая дочь певицы 20-летняя Лурдес Леон останется в Америке, где делает модельную карьеру и учится в театральном училище, а старший сын 17-летний Рокко живет в Лондоне со своим отцом Гаем Ричи.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в августе Рокко вернулся к матери ко дню ее рождения.