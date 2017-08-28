К Мадонне вернулся ее сын от режиссера Гая Ричи

Мадонна призналась одной из своих приятельниц, что она совершенно счастлива, ведь ее старший сын будет снова жить вместе с ней. Как стало известно, 17-летний Рокко, который последние полтора года провел в Британии с экс-супругом певицы и своим отцом Гаем Ричи, возвращается к ней в Нью-Йорк.

За последний год в отношениях Рокко и Мадонны произошло заметное потепление. Позапрошлой осенью, когда молодой человек еще только сбежал от матери, он не желал не только видеть ее, но даже разговаривать с ней по телефону, пишет "Сегодня".

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И только постепенно, приезжая в Лондон и проводя с Рокко время, Мадонна снова наладила с ним отношения. В этом ей очень помогла и ее старшая дочка Лурдес. Чуть больше недели назад Рокко уже приезжал в Нью-Йорк, чтобы принять участие в праздновании 59-го дня рождения Мадонны.

Между прочим, Рокко приезжает в Америку не только ради воссоединения с матерью. Дело в том, что его приятель Бруклин Бекхэм (старший сын Дэвида) уговорил Рокко заняться здесь учебой. Сам Бруклин, как известно, этой осенью уже приступит к занятиям - будет изучать искусство фотографии. И Рокко, которому нравится экспериментировать с "камерой", решил, что тоже хочет попробовать.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Мадонна показала танец по случаю дня рождения удочеренных близняшек.