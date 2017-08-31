На химзаводе в пострадавшем от урагана Хьюстоне прогремели взрывы и начался пожар

На химическом заводе компании Arkema, расположенном неделеко от Хьюстона, произошли взрывы и начался пожар. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Согласно сообщению, взрывы произошли около 2 часов утра по местному времени. Очевидцы также сообщили о черном дыме над территорией предприятия.

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Отмечается, что что из-за наводнения, вызванного ураганом «Харви», химзавод был обесточен, резервные генераторы остановились, что привело к отключению системы охлаждения. Всем жителям округа в районе 2,4 километра от химзавода было предписано покинуть свои дома в качестве меры предосторожности.

Управление шерифа округа Харрис, на территории которого расположен завод, заявило, что заместитель шерифа, работающий на месте происшествия, госпитализирован с симптомами отравления угарным газом. Еще девять человек обратились к врачам со схожими симптомами.

Отметим, что около 32 тыс. человек вынуждены были оставить свои дома после того, как ураган обрушился на Техас. Накануне "Харви" ослабел до уровня "тропической депрессии", однако в США предупреждают, что опасные для жизни наводнения будут продолжаться в Хьюстоне, Порт-Артуре и на юго-западе Луизианы до конца недели.