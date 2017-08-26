В Минске арестовали оппозиционного лидера Статкевича

В Минске арестовали лидера оппозиционного "Белорусского национального конгресса" Николая Статкевича. Об этом сообщается на персональном сайте политика.

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О задержании Николая Статкевича сообщила в фейсбуке его жена Марина Адамович. По ее информации, следующие 15 суток он проведет на Окрестина (на ул. Окрестина в Минске находится изолятор временного содержания - УНИАН).

Статкевич был задержан около 12.00 26 августа неподалеку от дома, когда шел на встречу.

"Скорее всего, это связано с акцией протеста, которую Статкевич планировал организовать 8 сентября", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что политика заочно осудили еще 9 августа, но сразу задерживать не стали.

Ранее совет "Белорусского национального конгресса" принял заявление по поводу совместных белорусско-российских военных учений "Запад-2017", запланированных на сентябрь этого года.

В заявлении оппозиционеры высказывали обеспокоенность в связи с планами властей провести на территории Беларуси учений "Запад-2017". По их сведениям, после учений российские военные могут остаться в стране, а в пограничных районах готовятся базы для хранения российского оружия на случай войны России с НАТО и Украиной.

Совет БНК призвал патриотов принять участие в акции по предупреждению возможной агрессии РФ 8 сентября в 18:00 на Октябрьской площади в Минске.