В Чечне расстреляли депутата парламента республики - СМИ
15:29, 25 августа 2017Мир
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Магомед Асхабов был убит в результате обстрела неизвестными его машины.
В Чечне убит депутат / фото stringer-news.com
В Чечне убит депутат местного парламента Магомеда Асхабова. Об этом сообщил Интерфакс, ссылаясь на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
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"Асхабов был убит в результате обстрела неизвестными его машины", - сказал собеседник агентства. Журналисты пока не располагают официальным подтверждением этой информации.
На сайте парламента Чечни упоминается депутат с фамилией Асхабов, но зовут его Махмуд, он работал первым заместителем руководителя аппарата чеченского парламента.
Ранее СМИ сообщали, что в Чечне из-за подозрений в гомосексуальной ориентации убили бойца Росгвардии.
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