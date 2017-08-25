В Чечне расстреляли депутата парламента республики - СМИ

В Чечне убит депутат местного парламента Магомеда Асхабова. Об этом сообщил Интерфакс, ссылаясь на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

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"Асхабов был убит в результате обстрела неизвестными его машины", - сказал собеседник агентства. Журналисты пока не располагают официальным подтверждением этой информации.

На сайте парламента Чечни упоминается депутат с фамилией Асхабов, но зовут его Махмуд, он работал первым заместителем руководителя аппарата чеченского парламента.

Ранее СМИ сообщали, что в Чечне из-за подозрений в гомосексуальной ориентации убили бойца Росгвардии.