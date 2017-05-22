Расправа над геями в Чечне: СМИ узнали об убийстве сотрудника Росгвардии

В Чечне из-за подозрений в гомосексуальной ориентации убили бойца Росгвардии. Об этом пишет "Новая газета".

Издание сообщает, что передало следствию, которое занимается делом о преследовании геев в Чечне, новые данные о четырех пострадавших жителях Чечни.

Читайте такжеПрезидент Мексики предлагает разрешить в стране гей-браки - BBC

"Трое, по нашим сведениям, были убиты в связи с подозрением в гомосексуальной ориентации (среди них - сотрудник Росгвардии). Один житель Чечни, по сведениям "Новой газеты", был задержан в связи с подозрением в экстремизме и убит. Что важно. Внесудебная казнь этого человека произошла уже тогда, когда в республике полным ходом шла следственная проверка", - говорится в статье.

Кроме того, по данным газеты, жертвами преследований в Чечне стали не только чеченцы, но и русские.

"Нам известно о судьбе жителя Ижевска, который оказался в Чечне в конце февраля — начале марта и также был задержан, помещен в одну из секретных тюрем, затем его выпустили. Однако, согласно данным "Новой газеты", этого человека впоследствии стали искать и убили уже на территории России", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, в российской "Новой газете" в начале апреля вышло расследование, где говорилось, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях. По данным СМИ, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями. Издание также опубликовало материал с монологами людей, которые подверглись репрессиям за нетрадиционную сексуальную ориентацию. В нем пострадавшие рассказывали о секретных тюрьмах для геев в Чечне.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов ранее назвал информацию "Новой газеты" "абсолютной ложью", добавив, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация". 19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что информация о том, что в регионе якобы незаконно задерживают и убивают мирных граждан, не соответствует действительности.

Проверку статьи "Новой газеты" об убийствах геев поручили прокуратуре Чечни. Позже к расследованию подключился Следственный комитет, который однако перед этим заявил, что "обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало". Провести расследование о ситуации с правами геев в Чечне Россию ранее призвали международные правозащитные организации и зарубежные политики.