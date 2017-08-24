"Товарищ Ким зовет": в России готовятся открыть первое официальное турагентство КНДР

Первое официальное туристическое агентство NKOREAN, специализирующееся на турах в КНДР и получившее одобрение северокорейских властей, открывается в РФ и может начать свою работу уже через 1,5 месяца.

Представитель компании Korea International Travel Company Ким Ен Ир заявил, что КНДР активно занимается развитием международного туризма — по подсчетам турагентств, страну посещает не менее 100 тысяч человек ежегодно, пишет РИА "Новости".

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"Туристов привлекают красивая природа - горно-скалистая местность, реки и озера, города Северной Кореи и Пхеньян - ядро туризма КНДР, который восхищает туристов своей архитектурой. Также в Северной Корее популярно посещение фестивалей и национальных праздников", - добавил представитель компании.

Стоимость тура в КНДР начинается от 70 тысяч рублей на неделю (около 30 тысяч гривень), не включая перелет. В свою очередь директор по развитию турагентства NKOREAN Виктор Воротынцев сообщил, что агентство в перспективе также будет разрабатывать более дешевые турпрограммы.

Как сообщал УНИАН, ранее на фоне обострения конфликта из-за ракетных испытаний Северная Корея объявила о планах увеличения производства ракетных двигателей и боеголовок.