В Сенате США наметился конфликт: лидер республиканцев сомневается, что Трамп сохранит президентство - NYT

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и республиканцем, лидером большинства Митчем Макконнелом раскололись, чиновники не разговаривали несколько недель. Об этом пишет The New York Times.

Издание сообщает, что Макконнел даже выразил сомнение относительно того, сможет ли Трамп спасти свою администрацию после ряда летних кризисов.

Отмечается, что такой разрыв между Трампом и Макконнелом является опасным для республиканцев. Лидер республиканцев подчеркнул, что президент не хочет изучить основы управления и подверг сомнению тот факт, сможет ли Трамп стать лидером Республиканской партии в следующем году.

Как сообщал УНИАН ранее, Президенту США Дональду Трампу запретят создавать общий с Россией подразделение по кибербезопасности без согласия законодателей. Соответствующий документ одобрил Комитет по разведке Сената США. В случае если документ станет законом, то это будет последнее ограничение Конгрессом президента США по отношениям с Россией.

При этом сообщается, что администрация Трампа должна также предоставлять Конгрессу отчет относительно того, каким разведданным США поделились с РФ , а также относительно любых вопросов, касающихся контрразведки и которые будут вызывать беспокойство.