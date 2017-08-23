В США Сенат пытается ограничить Трампа в желании киберсотрудничества с Россией

Президенту США Дональду Трампу запретят создавать общее с Россией подразделение по кибербезопасности без согласия законодателей. Соответствующий документ одобрил Комитет по разведке Сената США, пишет Reuters.

В случае если документ станет законом, то это будет последнее ограничение Конгресса президента США по отношениям с Россией.

При этом сообщается, что администрация Трампа должна также предоставлять Конгрессу отчет относительно того, каким разведданным США поделились с РФ , а также относительно любых вопросов, касающихся контрразведки и которые будут вызывать беспокойство.

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Трамп в прошлом месяце заявил на Twitter, что он и президент России Владимир Путин обсудили вопрос о создании "непроходного блока кибербезопасности" для решения таких вопросов, как риск вмешательства в систему электронных торгов на выборах.

Как сообщал УНИАН ранее, посольство США в РФ заявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз по всех территории РФ.

Такой шаг в ведомстве аргументировали тем, что «решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под сомнение серьезность стремление России к улучшению двусторонних отношений».

«В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок», - говорится в сообщении.