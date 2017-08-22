Исламисты полгода готовили теракты в Каталонии, не привлекая внимания полиции - СМИ

Лица, совершившие террористические атаки в Барселоне и Камбрильсе, готовились к ним шесть месяцев. В течение всего этого времени ои так и не привлекли к себе внимания полиции, сообщает ZN.ua со ссылкой на испанское издание El Mundo.

Следствию удалось выяснить, что исламисты в течение полугода собирались в определенном месте. За это время им удалось накопить большое количество баллонов со взрывоопасными газами - бутаном и пропаном.

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Их активность также не вызывала подозрений у местных жителей, которые не обращались в правоохранительные органы.

Как пояснил глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо, правоохранители не располагали информацией о подтвержденных связях с террористической группировкой "Исламское государство", по меньшей мере, восьми из 12 преступников.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали осуществить аналогичный теракт, но полиция их застрелила. В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.