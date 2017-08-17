Наезд микроавтобуса на толпу людей в Барселоне: по меньшей мере погибли 13 человек, десятки ранены
20:09, 17 августа 2017Мир
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При въезде микроавтобуса в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны погибли как минимум 13 человек.
В результате инцидента на улице Рамбла в Барселоне погибли по меньшей мере 13 человек.
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При въезде микроавтобуса в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны погибли как минимум 13 человек, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в местной полиции.
«По меньшей мере 13 людей погибли в результате наезда», — говорится в сообщении радио в Twitter.
Вероятно, число погибших увеличится. Число пострадавших возросло до 50. Среди пострадавших есть тяжело раненные, говорят власти.
Ранее СМИ сообщили, что полиция квалифицировала наезд фургона на толпу людей в центре Барселоны как теракт.
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