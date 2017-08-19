Ливанская армия присоединилась к борьбе с "Исламским государством" на границе с Сирией

Подразделения Вооруженных сил Ливана начали наступательную операцию против отрядов террористической группировки "Исламское государство", которые контролируют несколько приграничных районов страны на границе с Сирией, сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеСилы коалиции США в Сирии окружили боевиков в городе Ракка Отмечается, что о начале наступательной операции против исламистов сообщили сегодня утром как руководство вооруженных сил Ливана, так и местные СМИ.

Ливанские военные провели артиллерийский обстрел позиций исламистов. Само наступление ведется на районы вблизи городов Баальбек и Эль-Каа, расположенных вблизи границы с Сирией.

Сообщается, что террористы до сих пор удерживают девять ливанских военнослужащих, которые попали в плен во время боев 2014 года.

В начале августа этого года более 1,1 тыс. боевиков сирийской группировки "Джебхат Фатах аш-Шам", которую связывают с террористической организацией "Аль-Каида", покинули территорию Ливана и направились в соседнюю Сирию. Это произошло по договоренности с ливанской шиитской группировкой "Хезболла", которая поддерживает сирийского президента Башара Асада, после серии боев между двумя группировками.