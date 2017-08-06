Сирийская армия отвоевала последний подконтрольный ИГИЛ город в провинции Хомс – активисты

Сирийская армия взяла под свой контроль последний город в провинции Хомс, находившийся под контролем джихадистов из террористической группировки "Исламское государство".

Как передает DW.com, речь идет о небольшом городе ас-Сухна, который находится примерно в 70 километрах к северо-востоку от Пальмиры. Как в воскресенье, 6 августа, сообщили представители Сирийского наблюдательного совета по правам человека, этому предшествовали массированные бомбардировки российской авиации.

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Сирийский наблюдательный совет по правам человека опирается на данные сети активистов, которые иногда сложно проверить. Со стороны сирийского правительства официального подтверждения о взятии ас-Сухны не поступало. Государственное информагентство Sana сообщило, что правительственные войска окружили город с трех сторон.

Взятие ас-Сухны считается важным этапом для официального Дамаска на пути к отвоеванию Дайр-эз-Заура - богатой нефтью провинции, которая пока в основном контролируется боевиками "ИГ". При этом одна часть столицы провинции, которая также называется Дайр-эз-Заур, уже находится под управлением правительственных войск.