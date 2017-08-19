В Сиднее автомобиль въехал в толпу посетителей торгового центра
12:47, 19 августа 2017Мир
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Инцидент произошел около выхода из торгового центра. Полиция квалифицировала его как несчастный случай.
Полиция квалифицировала его как несчастный случай / скриншот
В Сиднее автомобиль въехал в группу посетителей торгового центра Chatswood Mall, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает ABC Australia.
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Инцидент произошел около выхода из торгового центра. Полиция квалифицировала его как несчастный случай.
Медики оказывают помощь семи пострадавшим на месте происшествия, готовят шестерых из них к госпитализации. Пострадал в том числе ребенок в коляске.
По данным издания The Sydney Morning Herald, водитель дает показания полиции.
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