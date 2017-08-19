В Сиднее автомобиль въехал в толпу посетителей торгового центра

В Сиднее автомобиль въехал в группу посетителей торгового центра Chatswood Mall, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает ABC Australia.

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Инцидент произошел около выхода из торгового центра. Полиция квалифицировала его как несчастный случай.

Медики оказывают помощь семи пострадавшим на месте происшествия, готовят шестерых из них к госпитализации. Пострадал в том числе ребенок в коляске.

По данным издания The Sydney Morning Herald, водитель дает показания полиции.