После терактов полиции Испании могут разрешить внезапные проверки документов и личных вещей

В Испании могут ввести высокий (пятый) уровень террористической угрозы после терактов в Барселоне и Камбрильсе, что позволит правоохранительным органам проводить незапланированные проверки документов и личных вещей.

Читайте такжеПоявилось видео перестрелки после наезда на пешеходов в КамбрильсеОб этом говорится в предупреждении департамента консульской службы МИД Украины украинцам в связи с террористическими актами в испанских городах Барселона и Камбрильс.

"В связи с обострением ситуации безопасности в Каталонии (Королевство Испания) из-за террористических актов, совершенных в городах Барселона (17 августа 2017 года) и Камбрильс (18 августа 2017 года), рекомендуем гражданам Украины, которые планируют свое путешествие в Испанию прежде всего в Барселону и Таррагону, и тем, которые уже находятся в этой стране, соблюдать меры безопасности, избегать мест массовых скоплений людей, посещения туристических мест. Рекомендуем неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании и иметь при себе оригиналы паспортных документов", - говорится в сообщении.

"На территории Испании в ближайшее время может быть введен 5 (наивысший) уровень террористической угрозы, который предусматривает незапланированные проверки документов, досмотр личных вещей и транспортных средств как граждан Испании, так и иностранцев", - подчеркнули дипломаты.

Также сказано, что в случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью, украинцам следует безотлагательно сообщать об этом на «горячую линию» Генерального консульства Украины в Барселоне по телефону: + 34-629-38-2936, на адрес электронной почты: gc_esb @ mfa.gov.ua, в посольство Украины в Испании по номеру телефона: + 34-620-641-324, на адрес электронной почты: emb_es@mfa.gov.ua. Кроме того, по номерам телефонов «горячей линии» полиции Барселоны +34932142124, +34900400012, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины по телефону: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or @ mfa. gov.ua.