Путин разрешил Минобороны забирать у россиян землю
Министерство обороны РФ получило право изымать земельные участки для государственных нужд.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает Министерству обороны право изымать земельные участки для государственных нужд. Указ был опубликован в четверг на сайте правовой информации.
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Кроме того, министерство получило право выдавать разрешения на строительство и эксплуатацию объектов обороны и безопасности, которые относятся к Вооруженным силам России и войскам национальной гвардии. До этого военное ведомство имело право разрешать строительство лишь входящих в структуру Вооруженных сил объектов.
Как сообщал УНИАН, весной этого года Путин также наделил правами изымать земли для государственных нужд Федеральную службу безопасности и Федеральную службу охраны.