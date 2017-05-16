Путин разрешил ФСБ забирать у россиян земельные участки на "государственные нужды"
Ранее Путин наделил правом изымать земли для «госнужд» Федеральную службу охраны.
Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом изымать земельные участки для «государственных нужд». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
«Принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации», - говорится в документе.
Читайте такжеПутин решил бесплатно раздавать земли на Дальнем Востоке
Из указа следует, что его реализация не потребует увеличения штатной численности военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ или выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
Ранее с аналогичной просьбой выступила Федеральная служба охраны (ФСО) России. В конце марта 2017 года Путин подписал указ о наделении этого ведомства правом изымать земли для «госнужд».
Напомним, УНИАН также сообщал, что у жителей оккупированного Крыма изымут 171 земельный участок под строительство трассы "Таврида".