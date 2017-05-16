Путин разрешил ФСБ забирать у россиян земельные участки на "государственные нужды"

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом изымать земельные участки для «государственных нужд». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации», - говорится в документе.

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Из указа следует, что его реализация не потребует увеличения штатной численности военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ или выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Ранее с аналогичной просьбой выступила Федеральная служба охраны (ФСО) России. В конце марта 2017 года Путин подписал указ о наделении этого ведомства правом изымать земли для «госнужд».

Напомним, УНИАН также сообщал, что у жителей оккупированного Крыма изымут 171 земельный участок под строительство трассы "Таврида".