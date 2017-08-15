Водитель, въехавший в летнюю террасу кафе во Франции, страдал от депрессии - полиция

Водитель, который на своем автомобиле въехал в пиццерию в маленьком городке Септ-Сорт во Франции, страдал от депрессии. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Франции, пишет Reuters.

Водитель намеренно направил автомобиль в открытую террасу пиццерии, но предварительные результаты расследования не указывают на то, что этот инцидент был терактом.

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"Я не могу сказать, что версия теракта отвергнута, но это не основная линия расследования на данном этапе. Первые признаки не указывают на терроризм", - сказал представитель МВД Пьер-Анри Бранде в комментарии BFM TV.

Бранде рассказал, что 32-летний водитель автомобиля страдал от депрессии.

По данным источника в полиции, водитель жил в соседнем поселке и в воскресенье, за день до инцидента, пытался совершить самоубийство.

Также уточняется, что в результате инцидента погибла 12-летняя девочка, хотя ранее сообщалось, что ребенку было 8 лет.

Кроме погибшего ребенка, пострадали пять человек. Они находятся в больнице с травмами, угрожающими жизни. Еще восемь человек получили легкие травмы. "Все, кто был на террасе, попали под удар", - сказал один из свидетелей происшествия.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 августа, в департаменте Сена и Марна недалеко от Парижа неизвестный на автомобиле намеренно въехал в летнюю площадку пиццерии. Водитель вскоре после происшествия был задержан.