В пригороде Парижа автомобиль въехал в летнюю площадку кафе, погиб ребенок
23:21, 14 августа 2017Мир
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По предварительным данным, наезд на летнюю площадку пиццерии был совершен умышленно.
В результате происшествия погибла девочка / фото twitter.com/SachaDratwa
В департаменте Сена и Марна неподалеку от Парижа неизвестный на автомобиле намеренно въехал в летнюю площадку пиццерии.
В результате инцидента погибла восьмилетняя девочка, еще как минимум пять человек пострадали, пишет издание BFM.
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Водитель вскоре после произошедшего был задержан. На данный момент его мотивы не известны.
Как отметили в Национальной жандармерии Французской республики, правоохранители работают на месте происшествия.
Как сообщал УНИАН, в западном пригороде Парижа Леваллуа-Перре автомобиль въехал в группу военных. Шестеро получили травмы, двое - тяжелые.
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