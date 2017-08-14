В пригороде Парижа автомобиль въехал в летнюю площадку кафе, погиб ребенок

23:21, 14 августа 2017
Мир
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По предварительным данным, наезд на летнюю площадку пиццерии был совершен умышленно.

В результате происшествия погибла девочка / фото twitter.com/SachaDratwa

В департаменте Сена и Марна неподалеку от Парижа неизвестный на автомобиле намеренно въехал в летнюю площадку пиццерии.

В результате инцидента погибла восьмилетняя девочка, еще как минимум пять человек пострадали, пишет издание BFM.

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Водитель вскоре после произошедшего был задержан. На данный момент его мотивы не известны.

Как отметили в Национальной жандармерии Французской республики, правоохранители работают на месте происшествия.

Как сообщал УНИАН, в западном пригороде Парижа Леваллуа-Перре автомобиль въехал в группу военных. Шестеро получили травмы, двое - тяжелые.

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Теги: #наезд автомобиля на людей#автомобиль врезался в кафе