В пригороде Парижа автомобиль въехал в летнюю площадку кафе, погиб ребенок

В департаменте Сена и Марна неподалеку от Парижа неизвестный на автомобиле намеренно въехал в летнюю площадку пиццерии.

В результате инцидента погибла восьмилетняя девочка, еще как минимум пять человек пострадали, пишет издание BFM.

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Водитель вскоре после произошедшего был задержан. На данный момент его мотивы не известны.

Как отметили в Национальной жандармерии Французской республики, правоохранители работают на месте происшествия.

Как сообщал УНИАН, в западном пригороде Парижа Леваллуа-Перре автомобиль въехал в группу военных. Шестеро получили травмы, двое - тяжелые.