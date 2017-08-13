В Канаде туристический автобус врезался в пешеходов

В центре канадского города Ванкувер туристический автобус выехал с дороги на пешеходную часть и врезался в прохожих, РБК со ссылкой на CBC News.

Инцидент произошел недалеко от популярной среди туристов набережной Canada Place, в начале улицы Беррард-стрит.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Два из них были доставлены в больницу в критическом состоянии, еще два - в тяжелом.

По словам журналистки телеканала CTV Vancouver Бреанны Карстенс-Смитт, со ссылкой на медработников, в автобусе на момент происшествия находились 27 пассажиров.

Читайте такжеВ Швеции бабушка перепутала педали в авто и въехала в толпу, есть пострадавшие

Также она отметила, что три человека оказались прижаты автобусом. Среди них молодая женщина, мужчина средних лет и пожилой человек.

BREAKING: (warning: graphic) man pinned under a tour bus outside Canada Place. Crews working to get him out #yvrpic.twitter.com/TJkw7JtEyl — BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) August 13, 2017

По словам одного из очевидцев случившегося Пола Стасевича, который на момент инцидента находился в здании неподалеку от места происшествия, автобус выехал на тротуар и врезался в столб.

Как пишет CBC, автобус, совершивший наезд, принадлежит туристической компании Tancle Vancouver. Перевозчик не дал комментариев изданию по поводу случившегося.