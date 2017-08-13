В Канаде туристический автобус врезался в пешеходов

23:46, 13 августа 2017
Мир
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В результате происшествия пострадали четыре человека, два из них были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Автобус наехал на пешеходов в Ванкувере / фото twitter.com/BreannaCTV

В центре канадского города Ванкувер туристический автобус выехал с дороги на пешеходную часть и врезался в прохожих, РБК со ссылкой на CBC News.

Инцидент произошел недалеко от популярной среди туристов набережной Canada Place, в начале улицы Беррард-стрит.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Два из них были доставлены в больницу в критическом состоянии, еще два - в тяжелом.

По словам журналистки телеканала CTV Vancouver Бреанны Карстенс-Смитт, со ссылкой на медработников, в автобусе на момент происшествия находились 27 пассажиров.

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Также она отметила, что три человека оказались прижаты автобусом. Среди них молодая женщина, мужчина средних лет и пожилой человек.

По словам одного из очевидцев случившегося Пола Стасевича, который на момент инцидента находился в здании неподалеку от места происшествия, автобус выехал на тротуар и врезался в столб. 

Как пишет CBC, автобус, совершивший наезд, принадлежит туристической компании Tancle Vancouver. Перевозчик не дал комментариев изданию по поводу случившегося.

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Теги: #автобус врезался в пешеходов#ДТП автобуса в Канаде#автобус в Ванкувере