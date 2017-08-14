Число мигрантов на границах ЕС снизилось на две трети

Количество мигрантов, обнаруженных во время нелегального пересечения границ стран ЕС, в первые 7 месяцев года на две трети меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Европейского пограничного агентства Frontex, как пишет "Европейская правда".

"Общее количество выявленных беженцев за первые семь месяцев 2017 года сократилась на две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 127 100", - говорится в сообщении.

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По данным Frontex, в июле было зафиксировано 15,4 тыс. случаев незаконных пересечений границы на четырех основных миграционных маршрутах в ЕС.

Количество мигрантов, прибывших в Италию, снизилось более чем наполовину по сравнению с предыдущим месяцем, а Испания в то же время переживает наибольшее миграционное давление с 2009 года.

Сообщается, что в июле число мигрантов, прибывающих в Италию по центральному средиземноморскому маршруту, снизилось на 57% по сравнению с предыдущим месяцем - до 10 160, что является самым низким показателем за июль с 2014 года.