Приднестровью все равно, кто станет президентом Молдовы

Избрание нового парламента и президента Молдовы не повлияет на урегулирование приднестровского конфликта.

Об этом в интервью УНИАН сообщил министр иностранных дел непризнанной республики Приднестровье Владимир ЯСТРЕБЧАК.

«Я думаю, что не будет иметь принципиального значения, кто станет президентом Молдовы. Пока те силы, которые, скорее всего, пройдут в новый парламент не отличаются особыми подходами к приднестровской тематике. Это урегулирование на основе закона 2005 года и предоставление Приднестровью некой автономии в составе единой и неделимой республики Молдова. Поэтому не так уж и существенно, кто придет к власти», - сказал В.ЯСТРЕБЧАК, добавив, что автономия в составе Молдовы, Приднестровье никоим образом не устроит.

Он подчеркнул, что главное, чтобы сохранился курс на мирное урегулирование и цивилизованный диалог.

Отвечая на вопрос, кто может быть выбран новым президентом Молдовы новоизбранным парламентом страны, он отметил: «Звучат разные фамилии, в том числе ныне действующего премьер-министра Зинаиды ГРЕЧАННОЙ. Фигурировала определенное время фамилия бывшего посла в России Владимира ЦУРКАНА».

По его мнению, новый президент будет управленцем, профессионалом, имеющим опыт хозяйственной деятельности и хорошие отношения с РФ.

«Такие люди в команде Владимира ВОРОНИНА есть. Сейчас, в отличие от прошлых выборов, взят курс на всемирную демонстрацию сближения с Россией, поэтому, думаю, в таком ключе ВОРОНИН и будет действовать. В тоже время, это сближение Молдовы с Россией только декларируемое. Реальных шагов в направлении РФ, каких-то уступок практически нет», - сказал он.

В.ЯСТРЕБЧАК добавил, что те события, которые происходят, например, открытие культурного центра в Кишиневе – «это хорошо, но на самом деле спрос на такие мероприятия есть в Приднестровье, а в Кишиневе это не пользуется спросом и интересом».

«Это, конечно, возможность продемонстрировать любовь к России, но время уходит и нельзя вечно эксплуатировать пророссийскую ориентацию населения. Ничто не вечно и мы видели это в 2005 году, когда ВОРОНИН шел на выборы абсолютно под другими лозунгами. Видимо, не долго ждать очередного разворота в политике. Так что, кто будет следующим президентом, сказать сложно», - сказал он.

В тоже время, он считает, что на сегодняшний день нет никаких препятствий для того, чтобы новым президентом стал представитель Коммунистической партии Молдовы.