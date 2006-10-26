”Укртрансгаз” готовит Европу к зиме

Представители оперативного диспетчерского управления (ОДУ) ДК "Укртрансгаз" обсудили с диспетчерскими службами европейских газотранспортных компаний вопросы взаимодействия при транспортировке газа зимой. Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью и средствами массовой информации ДК “Укртрансгаз”.

В сообщении отмечается, что во встрече приняли участие представители диспетчерских центров компаний SPP (Словакия), ОМV (Австрия), SNАМ (Италия) и ДК “Укртрансгаз”.

В ходе встречи рассматривался широкий круг вопросов сотрудничества между диспетчерскими службами компаний, в частности, работа ГТС стран участниц встречи в текущем году, текущие проблемы эксплуатации ГТС и оперативного взаимодействия диспетчерских служб. Вопросы выполнения ремонтных и диагностических работ на национальных ГТС в летний период 2006 года и готовность к осенне-зимнему периоду. Обсуждались также планы проведения ремонтных работ на национальных ГТС, которые могут повлиять на транзит газа через территорию Украины. Стороны рассмотрели предварительные планы потребления газа на следующий год, использование энергосберегающих технологий. Кроме того, обсуждалось влияние организационных изменений в газотранспортных компаниях Европы на работу диспетчерских служб.

Делегацию ОДУ ДК “Укртрансгаз” возглавлял первый заместитель директора Вадим ФРОЛОВ. В своем докладе он подчеркнул, что ГТС Украины находится в удовлетворительном техническом состоянии, готова к работе в осенне-зимний период 2006-2007 гг. и имеет значительные резервы для наращивания объемов транспортировки природного газа в европейские страны (до142 млрд. куб. м).

Следующая рабочая встреча запланирована на весну 2007 года в Италии.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины находится в управлении ДК «Укртрансгаз» НАК "Нафтогаз Украины" и состоит из 37,5 тыс. км газопроводов, 71 компрессорной станции и 13 подземных хранилищ газа с общим активным объемом газа 32 млрд. кубометров.

Пропускная способность системы на входе составляет 288 млрд. кубометров газа в год, на выходе - 175 млрд. кубометров, в том числе в страны Европы – 141 млрд. кубометров.