Тиллерсон: вмешательство России в выборы в США вызвало "серьезное недоверие"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что вмешательство Москвы в американские президентские выборы в 2016 году вызвало "серьезное недоверие" между двумя странами и было "серьезным инцидентом". Об этом Тиллерсон заявил на полях форума стран Юго-Восточной Азии в столице Филиппин Маниле, передает радио Свобода.

Читайте такжеСША обещают отреагировать на высылку дипломатов из России Также госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты все еще хотят работать с Москвой и что "неуместно" сокращать все связи из-за одной проблемы, имея в виду высылку дипломатов из России.

Тиллерсон сказал также, что Москва проявила "определенную готовность" искать пути продвижения в делах относительно Украины.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что несмотря на напряженность в двусторонних отношениях и введения новых санкций считает, что США готовы продолжать диалог с Россией по сложным вопросам.

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал законо новых санкциях против Москвы. Это был шаг, который, по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, означает полномасштабную торговую войну против Москвы. Законодательство, одобренное Конгрессом, имеет целью наказать Россию за военную агрессию в Украине и за вероятное вмешательство в прошлогодние президентские выборы в США.