В Париже вооруженный мужчина пытался проникнуть на Эйфелеву башню

Полиция Парижа задержала вооруженного мужчину, когда тот пытался проникнуть на Эйфелеву башню. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на заявление компании-оператора башни SETE, пишет 112.ua.

По предварительной информации, мужчина, вооруженный холодным оружием, пытался прорваться через один из пунктов безопасности, но его быстро задержали. О мотивах и обстоятельствах происшествия пока неизвестно. В результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщается, что инцидент произошел в субботу около 23:30 по парижскому времени. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и постановили закрыть башню для посетителей на 15 минут раньше, то есть в 00:30, и всех эвакуировать.

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Напомним, Эйфелева башня - металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Башня, впоследствии ставшая символом Парижа, была построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской всемирной выставки 1889 года. Эйфелеву башню называют самой посещаемой платной достопримечательностью мира и самой фотографируемой.