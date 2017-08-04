В Испании уволили чиновника, который 10 лет прогуливал работу и рисовал комиксы, получая 50 тысяч евро в год

Правительство Валенсии уволило чиновника, который 10 лет не ходил на работу и зарабатывал 50 тысяч евро в год. Об этом сообщает La Sexta.

Карлес Ресио работал в архиве провинции. Однако вместо того, чтобы работать, мужчина в течение 10 лет приходил к 7 утра в архив, отмечался в электронной системе, уходил по своим делам, а затем возвращался к 16 часам и вносил отметку об окончании рабочего дня.

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Коллеги Ресио подтвердили, что никогда не видели его на рабочем месте. Сам чиновник уверял, что работал с документами вне архива. По данным издания, на самом деле чиновник рисовал комиксы. При этом зарплата чиновника составляла 50 тысяч евро в год

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">NADA PUEDE PARAR A CARLES RECIO <a href="https://t.co/3mWKjpKGS6">pic.twitter.com/3mWKjpKGS6</a></p>— El de los comics (@HHFactotum) <a href="https://twitter.com/HHFactotum/status/842070186870087681">15 марта 2017 г.</a></blockquote>

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Теперь увольнение грозит также директору архива, который закрывал глаза на отсутствие подчиненного.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Банка Англии впервые за 50 лет вышли на забастовку. Причиной, по которой они устроили забастовку стало повышение зарплаты, которое сотрудники учреждения посчитали «смехотворным».