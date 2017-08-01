Сотрудники Банка Англии впервые за 50 лет вышли на забастовку
18:47, 01 августа 2017Курьёзы
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Причиной, по которой они устроили забастовку стало повышение зарплаты, которое сотрудники учреждения посчитали «смехотворным».
REUTERS
Обслуживающий персонал Банка Англии, включая уборщиков и охранников, вышел на забастовку, сообщает kommersant.ru. Это произошло из-за того, что они посчитали повышение зарплаты «смехотворным». Переговоры с руководством банка результата не принесли.
Протестующие собрались у штаб-квартиры Банка Англии в Сити. Некоторые из них - в масках, на которых изображен управляющий банком Марк Карни.
Отмечается, что это - первая забастовка сотрудников Банка Англии более чем за 50 лет.
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