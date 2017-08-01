Сотрудники Банка Англии впервые за 50 лет вышли на забастовку

Обслуживающий персонал Банка Англии, включая уборщиков и охранников, вышел на забастовку, сообщает kommersant.ru. Это произошло из-за того, что они посчитали повышение зарплаты «смехотворным». Переговоры с руководством банка результата не принесли.

Протестующие собрались у штаб-квартиры Банка Англии в Сити. Некоторые из них - в масках, на которых изображен управляющий банком Марк Карни.

Отмечается, что это - первая забастовка сотрудников Банка Англии более чем за 50 лет.