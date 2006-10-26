Россия готова отказаться от ВТО

Россия готова отказаться от членства во Всемирной торговой организации (ВТО) уже в начале ноября 2006 года, сообщает "Коммерсант". Владимир Путин заявил госсекретарю США Кондолизе Райс в телефонном разговоре 21 октября, что при отсутствии прогресса в ближайшее время Россия не будет добиваться членства в организации.

В то же время, по словам неназванного американского источника газеты, близкого к переговорам, Россия делает все, чтобы не вступить в ВТО – в частности, постоянно отказывается от принятых ранее обязательств.

Окончательный итог переговоров должен стать известен 18-19 ноября, когда Владимир Путин проведет переговоры с президентом США Джорджем Бушем на саммите АТЭС в Ханое. Однако, по данным "Коммерсанта", Россия может сделать "упреждающее" заявления о выходе из переговорного процесса по ВТО. Издание напоминает, что "Газпром" объявил о том, что ему не нужны иностранные помощники при освоении Штокмановского месторождения за две недели до ожидаемого срока.

Сейчас в США проходит очередной раунд переговоров по ВТО между Россией и США. Россию на них представляет глава департамента торговых переговоров МЭРТа Максим Медведков. Отсутствие твердых соглашений на этом этапе может привести к окончательному провалу переговоров, отмечает "Коммерсант".

В то же время в Минэкономразвития прошел семинар на тему последствий вступления России в ВТО для металлургической области. Замдиректора департамента торговых переговоров Виктор Калмыков отметил на нем, что присоединение к торговому клубу даст России возможность снять дискриминационный подход к отечественному металлу за рубежом. Он отметил, что от различных запретов на экспорт данных продуктов, российская экономика теряет до 2 миллиардов долларов в год, сообщает издание "Газета".

В свою очередь, представители бизнеса выразили опасения, что вступление в ВТО будет означать для России шквал антидемпинговых расследований в данной сфере бизнеса.

Россия не может вступить в ВТО с 1994 года. По условиям торгового клуба, претендент на членство должен иметь двусторонние соглашения со всеми заинтересованными членами клуба. России до сих пор не удалось решить вопросу с США по поставкам мясной продукции и защите интеллектуальной собственности, а также с Грузией, которая требует снятия запрета на экспорт в Россию вин и минеральной воды.

Лента.ру