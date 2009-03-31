ФРГ намерено открыть в Донецке генеральное консульство

Посольство Федеративной Республики Германия в Украине рассматривает вопрос открытия в Донецке своего Генерального консульства. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал, что Посол Федеративной Республики Германии Ганс-Юрґен ГАЙМЗЕТ намерен в середине апреля приехать в шахтерскую столицу «для рассмотрения вопроса с целью открытия Генерального консульства Германии в Донецке».

«Я готов предложить господину послу варианты открытия Генерального консульства на территории нашего города, чтобы экономить средства наших горожан», - отметил мэр.

Он пояснил, что сегодня для получения визы жителям Донецка и области приходится ездить в Киев, тратить на дорогу деньги и время. «Мы хотим сделать максимальные удобства для жителей региона, чтобы, оформляя визы, они не тратили несколько сотен гривень на поездку в Киев и назад только для того, чтобы оформить визу», - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.