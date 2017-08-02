Возле турецкого курорта затонула яхта с туристами, трое людей пропали без вести

В Турции вблизи курорта Мармарис затонула туристическая яхта. Спасатели вытащили из воды восьмерых человек. Об этом сообщает телеканал NTV.

Сейчас спасатели пытаются найти еще троих человек, которые пропали без вести.

Читайте такжеПожар в гостинице в Турции: пострадали туристы, эвакуированы 400 человек

Сообщается, что корабль затонул в море вблизи Бозбурун. Других деталей нет.

Как сообщал УНИАН ранее, сухогруз Anda, который потерпел катастрофу в Черном море, полностью ушел под воду, восемь спасенных членов экипажа подняли на борт грузового судна Minoan Grace. Спасенных моряков планировали доставить в Ялту.