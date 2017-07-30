США просит Испанию выдать российского хакера

США требуют экстрадиции из Испании Петра Левашова, российского хакера с псевдонимом Peter Severa, который провел почти "два десятилетия на передовой российской киберпреступности". Об этом пишет "Голос Америки".

Сейчас 36-летний Петр Левашов, который, как утверждается, является первопроходцем спама, находится под стражей в Испании, ожидая экстрадиции в США.

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"Испанский адвокат Левашова Маргарита Репина заявила информагентству Associated Press, что экстрадиция ее клиента в Соединенные Штаты является абсолютно неопределенной. Жена Левашова, Мария, решительно объявила о невиновности мужа, утверждая, что он больше бизнесмен, чем программист, и каждый раз, когда она видела его за компьютером, он играл в видеоигры", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в США украинского хакера приговорили к 41 месяцу тюремного заключения. Суд в штате Нью-Джерси приговорил украинского хакера Сергея Вовненко к 41 месяцу тюремного заключения за кражу данных с кредитных карточек.