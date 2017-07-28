Британский художник создает картины из тюля (видео)

Британский художник Бенджамин Шайн создает шедевры из тюля, вооружившись только утюгом и иногда иголкой с ниткой.

"Мне нравится делать что-то из одного куска. Тюль - это уникальная ткань, которая не просто создает изображения, а плавает в нем", - рассказал художник.

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Шейн много лет работал в домах моды, таких как Galliano и Givenchy. Около 10 лет назад он начал осваивать необычную технику, когда случайно заметил игру тени и света на ткани. С тех пор отточил свои навыки и теперь создает сверхлегкие полотна – от портретов до пейзажей. На создание одного шедевра у мастера уходит примерно 50-100 часов.